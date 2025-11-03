Alles neu in der Kücheninsel Hochrainer

Zur Eröffnung seines neuen Küchenstudios in der Vöslauer Straße 40 in Baden lud Thomas Hochrainer. Auf 110 Quadratmetern präsentierte der ewe Exklusiv Partner die neuesten Küchentrends. Großen Wert legt der Unternehmer auf die Zusammenarbeit mit regionalen, österreichischen Möbelpartnern. Zahlreiche Stammkunden und Interessierte nutzten die Eröffnungstage, um das neu adaptierte Studio zu begutachten.

www.kuecheninsel.at