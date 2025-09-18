Andreas Hager erneut WKNÖ-Obmann in Gänserndorf

Hager ist Inhaber und Geschäftsführer der Tischlerei Hager in Auersthal. Der Betrieb ist seit 1898 als traditionelles Tischler-Familienunternehmen für seine Kunden da und steht für herausragende Handwerkskunst, die sich durch Präzision, Ästhetik und Liebe zum Detail auszeichnet.



„Die Bezirksstelle Gänserndorf versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Hager.



Als Sprachrohr von rund 7790 Unternehmen im Bezirk will er gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Gänserndorf durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, betont der Obmann.



WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“



Arbeitsthemen der kommenden Periode



In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Nahversorgung und Tourismus.



Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Bezirksstellenleiter Philipp Teufl und dem Team der Bezirksstelle.



WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Der Bezirksstellenausschuss nach der Konstituierung:



Mst. Andreas Hager



Wolfgang Alexowsky

KommR Dagmar Förster

Josef Walter Kohl

Ing. Gernot Krippel

Mst. Wolfgang Lindner

Christian Schöner

Armin Karl Türk

Andreas Kisling

Mag. Philipp Teufl

Andrea Prenner-Sigmund

Birgit Streibel-Lobner

DI Wilfried Weinwurm

DI (FH) Peter Weintögl

© Tanja Wagner V.l.: WKNÖ Präsident Wolfgang Ecker, Obmann der WKNÖ-Bezirksstelle Gänserndorf Andreas Hager, WKNÖ Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer