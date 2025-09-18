Andreas Kirnberger erneut WKNÖ-Obmann in Purkersdorf

Andreas Kirnberger ist Inhaber der Kirnberger Werbeagentur. Die Agentur bietet seit 2004 kreative Lösungen für erfolgreiche Werbung an. Von Außenwerbung bis zum Onlineshop setzt die Agentur ihre Kunden perfekt in Szene.

„Die Außenstelle Purkersdorf versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Kirnberger.

Als Sprachrohr von rund 3000 Unternehmen in der Region will er gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, die Region Purkersdorf durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, betont der Obmann.

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“

Arbeitsthemen der kommenden Periode

In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Arbeitskräfte, Lehre, Berufsorientierung, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Nahversorgung und Tourismus.

Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Außenstellenleiter Ramazan Serttas und dem Team der Außenstelle.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“

Der Außenstellenausschuss nach der Konstituierung:

Andreas Kirnberger

Alexander Brozek

Oliver Leopold Fritz

Markus Führer

Manfred Mislivececk

Anja Rechberger

Jürgen Sykora



Weiters wurden folgende Personen kooptiert:

Thomas Kasper, Gerti Krejci, Stefan Melzer, Siegbert Nagl, Miriam Scharf, Sandra Schreiblehner, Astrid Wessely

© Tanja Wagner v.l.: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, WKNÖ-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer