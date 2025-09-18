Andreas Minnich erneut WKNÖ-Obmann in Korneuburg-Stockerau

Minnich ist Geschäftsführer der Firma Minnich Moden. Das Korneuburger Familienunternehmen am Hauptplatz besteht sein 1860 und wird in 5. Generation geführt.

„Die Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau versteht sich als erste Anlaufstelle in allen wirtschaftlichen Fragen. Unsere Schwerpunkte sind Interessenvertretung, Service und Bildung“, betont Minnich.

Als Sprachrohr von rund 8.500 Unternehmen im Bezirk will er gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten eine starke Stimme für die Betriebe sein. „Es ist das erklärte Ziel, den Bezirk Korneuburg durch gute Rahmenbedingungen, moderne Infrastruktur und starke Netzwerke als attraktiven Standort weiter zu stärken“, betont der Obmann.

WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer skizziert das Engagement der insgesamt 23 Bezirks- und Außenstellen: „Von der Unterstützung bei der Gründung bis hin zur erfolgreichen Betriebsübergabe stehen wir unseren Mitgliedern für alle wirtschaftlichen Belange zur Verfügung – egal, ob es sich um Ein-Personen-, kleine und mittlere Unternehmen oder Leitbetriebe handelt.“

Arbeitsthemen der kommenden Periode

In den kommenden Jahren setzt die Bezirksstelle besonders auf die Themen Unternehmensgründungen und Übergaben, Arbeitskräfte, Lehre, Bildung und Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Infrastruktur, Nahversorgung und Tourismus.

Unterstützt wird der Ausschuss dabei von Bezirksstellenleiterin Anna Schrittwieser und dem Team der Bezirksstelle Korneuburg-Stockerau.

WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert dem neu konstituierten Team: „Sie sind die Service-Nahversorger für die lokalen Unternehmen. Sie wissen, worauf es in der Region ankommt und kennen die Bedingungen vor Ort. Sie sind somit die regionale Drehscheibe, sorgen für eine optimale Vernetzung und bringen das geballte Service und Know-how der WKNÖ quasi vor die Haustür – als Ansprechpartner Nummer eins für Niederösterreichs Unternehmerinnen und Unternehmer.“



Der Bezirksstellenausschuss nach der Konstituierung:

Bezirksstellenobmann Abg. z.NR Andreas Minnich

Bezirksstellenleiterin Mag. Anna Schrittwieser

weitere Mitglieder:

weitere Mitglieder: Ing. Steven Blaha

Bruno Alexander Grabler-Fritz

Sandra Haas

Ing. Kaldun Hana

Thomas Hopfeld

Vizepräsident Dr. KommR Christian Moser

Michael Tmej

Dipl.-Ing. Sabine Zuklin





© Tanja Wagner V.l.: WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker, Bezirksstellenobmann Andreas Minnich, WKNÖ-Direktor-Stellvertreterin Alexandra Höfer