Andreas Stolze, der Mann hinter „Digitalkonzept“

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Digitalkonzept unterstützt EPU, KMU, Vereine und Organisationen dabei, digitale Abläufe zu vereinfachen, Prozesse zu optimieren und den sinnvollen Einsatz von Künstlicher Intelligenz im Arbeitsalltag zu gestalten.

Hinter Digitalkonzept steht Andreas Stolze, der als Unternehmensberater, Certified Management Consultant, zertifizierter Datenschutzbeauftragter und Erwachsenenbildner über langjährige Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung und IT, Prozessmanagement, Schulung, Marketing und Organisationsentwicklung verfügt.

Das Leistungsangebot umfasst unter anderem: Analyse und Optimierung von Geschäftsprozessen (Audit), Digitalisierung von Abläufen und Dokumentenprozessen, KI-Onboarding und Einführung von KI-Anwendungen im Unternehmen, Prozessautomatisierung und Workflow-Optimierung, Schulungen, Workshops und Wissenstransfer und Begleitung von Veränderungs- und Digitalisierungsprojekten.

Der Fokus liegt dabei auf praxisnahen und umsetzbaren Lösungen, wobei Digitalkonzept besonderen Wert legt auf

verständliche Kommunikation,

nachhaltige Lösungen und

die Befähigung der Mitarbeitenden, digitale Werkzeuge selbstständig und sicher einzusetzen.

www.digitalkonzept.at