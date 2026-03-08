Zum Inhalt springen
Gruppe
© Johann Wagner

Anita Wagner eröffnet neuen Geschäftsbereich

Thernberg

Lesedauer: 1 Minute

Einen Moment bitte. Ladevorgang läuft ...
0:00
Audio konnte nicht geladen werden. Erneut versuchen
0:00
0:00
Aktualisiert am 08.03.2026

Anita Wagner aus Thernberg hat ihr Sortiment erweitert, ab nun können auch viele verschiedene Waren nach eigenen Wünschen von ihr bedruckt werden. Unterstützt wird sie dabei von Mitarbeiterin Linda Krenn. Zur feierlichen Eröffnung ihres neuen Geschäftszweiges in Thernberg gratulierten Bürgermeisterin Waltraud Ungersböck, Vize-Bgm. Christian Stangl und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka.

www.meine-wichtelwerke.at

Gruppe
© Johann Wagner V.l.: Bernhard Dissauer-Stanka, Christian Stangl, Linda Krenn, Waltraud Ungersböck und Anita Wagner