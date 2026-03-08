Anita Wagner eröffnet neuen Geschäftsbereich

Anita Wagner aus Thernberg hat ihr Sortiment erweitert, ab nun können auch viele verschiedene Waren nach eigenen Wünschen von ihr bedruckt werden. Unterstützt wird sie dabei von Mitarbeiterin Linda Krenn. Zur feierlichen Eröffnung ihres neuen Geschäftszweiges in Thernberg gratulierten Bürgermeisterin Waltraud Ungersböck, Vize-Bgm. Christian Stangl und Bezirksstellenleiter Bernhard Dissauer-Stanka.

www.meine-wichtelwerke.at