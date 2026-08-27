Antrittsbesuch der neuen Bürgermeisterin Jasmin Klemmer-Schlögl

Die neue Bürgermeisterin der Stadtgemeinde Purkersdorf, Jasmin Klemmer-Schlögl, stattete kürzlich der Außenstelle Purkersdorf der Wirtschaftskammer Niederösterreich einen Antrittsbesuch ab. Begrüßt wurde sie vom Obmann der Außenstelle, Andreas Kirnberger, den Vertreterinnen der Jungen Wirtschaft und Frau in der Wirtschaft, Miriam Scharf und Astrid Wessely, sowie den Ausschussmitgliedern Anja Rechberger und Jürgen Sykora. Ebenfalls am Gespräch nahm Außenstellenleiter Ramazan Serttas teil.

Im Mittelpunkt des Austauschs standen die Anliegen und Bedürfnisse der örtlichen Betriebe sowie die Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche wirtschaftliche Entwicklung in der Region. Dabei wurden aktuelle Herausforderungen und Chancen für die Unternehmen vor Ort erörtert und Möglichkeiten zur weiteren Stärkung des Wirtschaftsstandortes Purkersdorf besprochen.

Ein weiterer Schwerpunkt war die bewährte und konstruktive Zusammenarbeit zwischen der Wirtschaftskammer Niederösterreich und der Stadtgemeinde Purkersdorf.

Der Antrittsbesuch unterstrich das gemeinsame Ziel, die Interessen der regionalen Betriebe bestmöglich zu unterstützen und die erfolgreiche Partnerschaft zwischen Gemeinde und Wirtschaft auch in Zukunft fortzusetzen.