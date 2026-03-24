Arbeiten auf Dächern: Innungen und AUVA fördern Sicherheitstrainings

Am 19. März 2026 fand im Ausbildungszentrum der Griehser GmbH in Wiener Neudorf ein Fototermin im Rahmen des Lehrgangs „Sicheres Arbeiten auf Dächern – Lehrgang für Elektromonteure“ statt.

Vertreter:innen der AUVA, der Landesinnungen für Elektrotechnik sowie der Griehser GmbH setzten mit ihrer Anwesenheit ein starkes Zeichen für Arbeitssicherheit.

Unter den Gästen waren KR Peter Engelbrechtsmüller, Vorsitzender des Landesstellenausschusses der AUVA-Landesstelle Wien, Ing. Bernd Toplak, Leiter der Präventionsabteilung der AUVA-Landesstelle Wien, sowie Ing. Stephan Hösch, Präventionsexperte im Bereich Bau. Seitens der Innungen nahmen Christian Bräuer, Bundesinnungsmeister der Elektrotechniker:innen, Ing. Franz Buchinger, Landesinnungsmeister für Burgenland, und Christian Berger, MBA, Landesinnungsmeister-Stv. für Niederösterreich, teil.

Ralph Griehser, Geschäftsführer der Griehser GmbH, stellte die Inhalte des Lehrgangs vor und führte die Anwesenden durch das moderne Trainingszentrum. Dabei erhielten die Gäste spannende Einblicke in den praktischen Teil der Schulungen. Gezeigt wurden unter anderem die richtige Anwendung der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA) sowie verschiedene Sicherungstechniken für Arbeiten am Dach.

Ein wichtiger Beitrag zur Unfallprävention

Diese Kurse sind von besonderer Bedeutung, da mit dem hohen Bedarf an Photovoltaikanlagen viele Elektriker:innen Arbeiten auf Dächern übernehmen – oft ohne spezielle Sicherheitsausbildung. Das Risiko für Absturzunfälle ist hoch, denn nicht durchbruchsichere Dachflächen, Lichtkuppeln und andere Gefahren werden häufig unterschätzt. Das zeigt auch die AUVA-Unfallstatistik: In den vergangenen Jahren kam es in Elektroberufen pro Jahr zu mehr als 20 Arbeitsunfällen im Zusammenhang mit Dacharbeiten. Um dem entgegenzuwirken, bieten die AUVA und die Landesinnungen für Wien, Niederösterreich und Burgenland gemeinsam mit dem Trainingszentrum Griehser diese Lehrgänge zu einem geförderten Spezialpreis an. Dank der Förderung durch die Innungen und die AUVA, die jeweils 63 Euro übernehmen, zahlen Betriebe pro Teilnehmer:in statt 186 Euro nur einen Kostenbeitrag von 60 Euro.

Seit dem Start des Lehrgangs Anfang 2024 haben bereits mehr als 200 Personen aus Betrieben in Wien, Niederösterreich und Burgenland teilgenommen. Ziel der Kurse ist es, das Bewusstsein für die Gefahren bei der Montage und Instandhaltung von Photovoltaikanlagen, Antennen und Blitzschutzanlagen auf Dächern zu schärfen, Arbeitsunfälle zu verhindern und praxisgerechte Lösungen für sicheres Arbeiten zu vermitteln. Die Teilnehmer:innen üben unter realistischen Bedingungen in einem gesicherten Umfeld, wie sie Sicherungssysteme korrekt anwenden und sich auf Dächern sicher bewegen.





© AUVA/R.Reichhart



