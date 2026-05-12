Beim Arbeitgeber:innentreffen am 7. Mai 2026 im Josef Hesoun Ausbildungszentrum des BFI Niederösterreich in Wiener Neustadt nutzten rund 25 Unternehmer:innen und Arbeitgeber:innen die Gelegenheit zum Austausch rund um Fachkräfte, Qualifizierung und Arbeitsmarkt. Im Mittelpunkt stand das persönliche Kennenlernen des Josef Hesoun Ausbildungszentrums und seiner vielfältigen Angebote. Besonders beeindruckend war die Führung durch die modernen Werkstätten und Ausbildungsbereiche, bei der praxisnahe Einblicke in die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte ermöglicht wurden.

Darüber hinaus erhielten die Teilnehmer:innen interessante Einblicke in aktuelle Entwicklungen rund um Qualifizierung und Arbeitsmarkt. Auch der Austausch und die Vernetzung mit anderen Arbeitgeber:innen kamen nicht zu kurz.

Die Veranstaltung bot wertvolle Impulse und zeigte einmal mehr, wie wichtig praxisnahe Ausbildung und Zusammenarbeit für die Fachkräftesicherung sind.