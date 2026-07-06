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Josef Vollmer, Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter, BFI Mitarbeiterin Tanja Fleck, Leiter Josef Hesoun Ausbildungszentrum Hannes Gersthofer
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Arbeitgeber:innentreffen im Josef Hesoun Ausbildungszentrum des BFI NÖ

Wiener Neustadt

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Aktualisiert am 06.07.2026

 

Beim Arbeitgeber:innentreffen am 7. Mai 2026 im Josef Hesoun Ausbildungszentrum des BFI Niederösterreich in Wiener Neustadt nutzten rund 25 Unternehmer:innen und Arbeitgeber:innen die Gelegenheit zum Austausch rund um Fachkräfte, Qualifizierung und Arbeitsmarkt. Im Mittelpunkt stand das persönliche Kennenlernen des Josef Hesoun Ausbildungszentrums und seiner vielfältigen Angebote. Besonders beeindruckend war die Führung durch die modernen Werkstätten und Ausbildungsbereiche, bei der praxisnahe Einblicke in die Ausbildung zukünftiger Fachkräfte ermöglicht wurden.

Darüber hinaus erhielten die Teilnehmer:innen interessante Einblicke in aktuelle Entwicklungen rund um Qualifizierung und Arbeitsmarkt. Auch der Austausch und die Vernetzung mit anderen Arbeitgeber:innen kamen nicht zu kurz.

Die Veranstaltung bot wertvolle Impulse und zeigte einmal mehr, wie wichtig praxisnahe Ausbildung und Zusammenarbeit für die Fachkräftesicherung sind.


Josef Vollmer, Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter, BFI Mitarbeiterin Tanja Fleck, Leiter Josef Hesoun Ausbildungszentrum Hannes Gersthofer
© zVg Von li: Bezirksstellenausschussmitglied Josef Vollmer, Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter, BFI Mitarbeiterin Tanja Fleck, Leiter Josef Hesoun Ausbildungszentrum Hannes Gersthofer