Arbeitgeber:innentreffen im Piestingtal

Zum gemeinsamen Arbeitgeber der Bezirksstelle Wiener Neustadt und der Initiative Mitarbeitermarke 2.0 kamen zahlreiche Unternehmer im Gemeindesaal Waldegg zusammen, um sich über aktuelle Entwicklungen am Arbeitsmarkt sowie regionale Herausforderungen und Chancen auszutauschen.

Nach der Begrüßung durch Bürgermeisterin Katharina Trettler-Schiefer präsentierte die Initiative Mitarbeitermarke 2.0 ihre aktuellen Aktivitäten in den Regionen Bucklige Welt-Wechselland und Piestingtal.

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand anschließend der Vortrag von Josef Vollmer zum Thema „Generation 50+ – Last oder Chance?“. Er beleuchtete die Potenziale älterer Arbeitnehmer und gab praxisnahe Impulse zu den Themen Wissenssicherung und Erfahrungsstabilität, Generationsmanagement und Arbeitsfähigkeit sowie Recruiting 50+ und erfolgreiches Onboarding.

Ergänzend informierte das AMS Wiener Neustadt über aktuelle Fördermöglichkeiten und Unterstützungsangebote für Unternehmen.

Beim anschließenden Netzwerken nutzten die Teilnehmer die Gelegenheit, Erfahrungen auszutauschen, neue Kontakte zu knüpfen und bestehende Kooperationen in der Region weiter zu vertiefen.

Ein besonderer Dank gilt Bürgermeisterin Katharina Trettler-Schiefer sowie der Marktgemeinde Waldegg für die herzliche Gastfreundschaft und die Bereitstellung der Räumlichkeiten.