Arbeitsmarkt im Wandel: Erfolgreiches Arbeitgeber:innenforum 2026

Zahlreiche Unternehmer:innen, Personalverantwortliche und Führungskräfte folgten der Einladung zum Arbeitgeber:innenforum 2026 der WKNÖ-Bezirksstelle Wiener Neustadt ins Autohaus M. Partsch. Unter dem Motto „ARBEIT. MARKT. ZUKUNFT. Wer sitzt morgen beim Bewerbungsgespräch?“ stand der Austausch über aktuelle Herausforderungen und Entwicklungen am Arbeitsmarkt im Mittelpunkt.

Die Teilnehmer:innen diskutierten über aktuelle Entwicklungen rund um Fachkräfte, Arbeitgeberattraktivität, Leadership und hybride Arbeitswelten. Fachvorträge, Expert:innenrunden und persönliche Gespräche boten Anregungen für die Praxis und ermöglichten einen branchenübergreifenden Erfahrungsaustausch zwischen den Unternehmen.

Für fachliche Impulse sorgten die Speaker Josef Vollmer, Franz Ortner, Julia Eisner, Florian Perteneder und Georg Grund-Groiss. In den Expert:innenrunden standen Herausforderungen und Chancen in den Bereichen Mitarbeitergewinnung, Künstliche Intelligenz und Führung im Mittelpunkt.

Begleitet wurde die Veranstaltung von Aussteller:innen und Partnerunternehmen, die ihre Angebote und Dienstleistungen präsentierten. Zu den Unterstützern des Forums zählten das Autohaus M. Partsch, die Wiener Neustädter Sparkasse und ACP IT Solutions.

Neben den Fachvorträgen stand vor allem der persönliche Austausch im Mittelpunkt. Die Besucher:innen nutzten die Gelegenheit, neue Kontakte zu knüpfen, Erfahrungen zu teilen und Impulse für die Weiterentwicklung ihrer Unternehmen mitzunehmen.

„Das Arbeitgeber:innenforum hat einmal mehr gezeigt, wie wichtig der Austausch über die Arbeitswelt von morgen für unsere regionalen Betriebe ist“, resümiert WKNÖ-Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter.

Das Arbeitgeber:innenforum 2026 unterstrich damit erneut seine Rolle als etablierte Plattform für Information, Vernetzung und Erfahrungsaustausch in der Region.



