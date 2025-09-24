Atelier Engel & Löwe – Luxus, den man erlebt

Mit „Atelier Engel & Löwe“ hat Purkersdorf in der Bachgasse 8 eine neue Adresse für exklusive Düfte erhalten. Das Familienunternehmen bringt originale Parfums aus den Vereinigten Arabischen Emiraten in die Region und bietet damit eine Auswahl, die man sonst nur aus internationalen Metropolen kennt.

Die Düfte überzeugen durch Eleganz, Tiefe und außergewöhnliche Qualität, gleichzeitig bleiben sie überraschend leistbar. Damit wird luxuriöser Duftgenuss für ein breites Publikum zugänglich. Prachtvoll im Charakter, aber ohne übertriebene Preise.

"Besonders geschätzt wird die persönliche Beratung, die das Einkaufserlebnis abrundet. Und ein Ausblick in die Zukunft macht neugierig: Bald soll es möglich sein, individuelle Parfums anfertigen zu lassen – ein Duft, eine Person, so einzigartig wie der Mensch, der ihn trägt", so Unternehmerin Gordana Dragutinovic. Zur Eröffnung gratulierten, WKNÖ-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, Bürgermeister Stefan Steinbichler und WKNÖ-Außenstellenleiter Ramazan Serttas und wünschten viel Erfolg.