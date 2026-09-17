Auftakt für Regionalveranstaltungen „Wirtschaft.Bundesheer.Beschaffung“

Niederösterreichischen Unternehmen bessere Chancen zu eröffnen, bei Aufträgen des Bundesheeres zum Zug zu kommen – das ist das Ziel der gemeinsamen Initiative „Wirtschaft.Bundesheer.Beschaffung“ von Militärkommando und Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) sowie der ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes. In einer eigenen Regionalveranstaltungsreihe haben niederösterreichische Unternehmerinnen und Unternehmer damit die Möglichkeit, sich vertieft über Beschaffungsprozesse des Bundesheeres in ihrer jeweiligen Region und die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu zu informieren. Die Auftaktveranstaltung dazu zum niederösterreichischen Zentralraum mit über 100 interessierten Unternehmerinnen und Unternehmern fand nun in der Zentrale der Wirtschaftskammer Niederösterreich in St. Pölten statt.

"Österreich und ganz Europa investiert in die eigene Sicherheit. Damit reagieren wir auf die geänderte globale Sicherheitslage, die sich ja auch negativ in der Wirtschaft niederschlägt", erklärte LAbg. Florian Krumböck in Vertretung von LH Johanna Mikl-Leitner zum Auftakt der Veranstaltungsreihe. "Als Land NÖ geht es uns darum, dass auch die regionale Wirtschaft von diesen Milliarden-Investitionen profitiert. Wir wollen Know-How stärken und Wirtschaftschancen nutzbar machen. Einfach gesagt: Es geht um ein Plus an Sicherheit und zugleich gute Geschäfte für unsere Unternehmen."

„Sicherheit und Wirtschaft gehen Hand in Hand“, betonte der Obmann der WKNÖ-Bezirksstelle St. Pölten, Mario Burger. Das betreffe die staatliche Sicherheit als Standortfaktor ebenso wie das Bundesheer als Auftraggeber für niederösterreichische Unternehmen. „Das Spektrum dazu ist breit. Es reicht von der Ausrüstung über die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs bis hin zur Bauwirtschaft – wenn es etwa um Modernisierungen von Garnisonsgebäuden geht.“

Niederösterreichs Militärkommandant Georg Härtinger verwies auf den „Mission Vorwärts – Aufbauplan 2032+“ des Bundesheers, der 16 Milliarden Euro für Beschaffungen, Infrastruktur und Personal zur Verfügung stellt. „Allein im NÖ Zentralraum, der den Fliegerhorst Leopold Figl in Langenlebarn, das Kommandogebäude Feldmarschall Hess und das Sportzentrum in St. Pölten sowie die Raab-Kaserne in Mautern umfasst, stehen in den nächsten vier Jahren Investitionen von 184 Millionen Euro an“, so Härtinger. Unter anderem geht es etwa um die Errichtung zusätzlicher Garagen in Mautern und Sanierungsarbeiten im Zuge einer Erweiterung beim Militärkommando Niederösterreich.

Johannes Salesny, der im Bundesministerium für Landesverteidigung für Vergaben zuständig ist, präsentierte Details zum präzisen Vorgehen bei Auftragsausschreibungen des Bundesheers. Abgerundet wurde das Programm mit einer Präsentation der „Initiative Wirtschaft und Sicherheit“ durch ecoplus-Geschäftsführer Claus Zeppelzauer, sowie Informationen zum WKNÖ-Serviceangebot zu Vergaben durch WKNÖ-Expertin Alexandra Hagmann-Mille.

© WKNÖ Die Regionalveranstaltung lieferte vertiefende Einblicke in das Vergabewesen des Bundesheers und Schwerpunkte der verschiedenen Garnisonen im Zentralraum NÖ (v.l.): Claus Zeppelzauer (ecoplus), LAbg. Florian Krumböck, WKNÖ-Bezirksstellenobmann Mario Burger, Markus Schimböck (Kommandant Heeresleistungssportzentrum St. Pölten), Roman Lahner (Militärservicezentrum 4), Georg Härtinger (NÖ Militärkommandant), Mario Singer (Leitung Militärservicezentrum 6), Alexandra Hagmann-Mille (WKNÖ), Rene Antl (Kommandant Fliegerhorst Leopold Figl, Langenlebarn), Erwin Engelhart (Flugtechnikschule Langenlebarn), Wolfgang Rafetseder (Kommandant Luftunterstützungsgeschwader, Langenlebarn), Josef Maindl (Leitung Militärservicezentrum 4), Johannes Salesny (BMLV), Wilfried Kaiser (Kommandant 3. Jägerbrigade Mautern), Andreas Kosik (Fliegerwerft Langenlebarn)

