Aus Leidenschaft zur Profession: Fotografin Zsuzsanna Busch im Austausch mit FiW

Frau in der Wirtschaft Mödling-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und WKNÖ-Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller begrüßten die Laxenburger Unternehmerin Zsuzsanna Busch, die seit Anfang 2026 als selbstständige Fotografin erfolgreich ihren eigenen Weg geht, in der Bezirksstelle Mödling.

Was einst als Hobby begann, ist heute ihre berufliche Leidenschaft: Seit 1. Jänner 2026 ist Zsuzsanna Busch als Ein-Personen-Unternehmen (EPU) selbstständig tätig und hat sich auf Business-Fotografie, Business-Portraits sowie Personal-Branding-Fotos spezialisiert. Darüber hinaus zählen auch Schauspieler-Portraits zu ihrem Leistungsangebot.

Busch berichtete über ihren Weg in die Selbstständigkeit und die Herausforderungen der ersten Monate als Unternehmerin. Besonders wichtig ist ihr dabei die individuelle Betreuung ihrer Kundinnen und Kunden. Als mobile Fotografin ist sie flexibel unterwegs und setzt Unternehmen, Selbstständige sowie Künstlerinnen und Künstler direkt vor Ort professionell in Szene.

„Gerade im digitalen Zeitalter sind aussagekräftige Fotos ein wesentlicher Erfolgsfaktor für den Unternehmensauftritt. Professionelle Bilder schaffen Vertrauen und transportieren Persönlichkeit und Kompetenz“, betonte Elisabeth Dorner.

Der Austausch machte deutlich wie wichtig authentische und hochwertige Bildwelten für die Sichtbarkeit von Unternehmen sind. Mit ihrem Gespür für Menschen und Marken hilft Zsuzsanna Busch ihren Kundinnen und Kunden dabei, ihre Persönlichkeit und ihr Unternehmen professionell nach außen zu präsentieren.