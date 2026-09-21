Aus zwei starken Häusern wurde eine gemeinsame Bank

Die Fusion von Sparkasse Amstetten und Sparkasse Scheibbs ist abgeschlossen: Aus zwei traditionsreichen Regionalbanken entstand die Sparkasse Amstetten Scheibbs AG. Das Ergebnis spiegelt Monate intensiver Vorbereitung, Abstimmungen und das Engagement der Mitarbeitenden wider. Die Führung betont Dankbarkeit gegenüber Mitarbeitenden und Kundinnen/Kunden für Vertrauen und Treue. Die neue Sparkasse bleibt dem Gemeinwohlauftrag der Region verpflichtet und will Menschen und Unternehmen künftig als starke regionale Bank begleiten. Kernpunkte: neun Standorte in der Region Amstetten/Scheibbs; rund 100 Mitarbeitende; starke regionale Verankerung; kurze Entscheidungswege; Bündelung von Know-how; erweiterte Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie neue Karrierechancen.

© Michael Schafranek V.l.: Gemeinsam wurde die Fusion der beiden Häuser erfolgreich umgesetzt: VDir. Mario Nefischer, Vorstandsvorsitzender Adolf Hammerl und VDir. Florian Klemm