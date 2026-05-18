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Aus zwei wird eins

Fusion von Sparkasse Amstetten und Sparkasse Scheibbs ist beschlossen

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Aktualisiert am 18.05.2026

Die Sparkassen Amstetten und Scheibbs werden – vorbehaltlich behördlicher Genehmigungen – zur neuen „Sparkasse Amstetten Scheibbs AG“ fusionieren. Ziel ist es, die regionale Stärke beider Traditionshäuser zu bündeln, Wachstum zu fördern und gleichzeitig die lokale Verankerung sowie den Gemeinwohlauftrag langfristig zu sichern.

Für Unternehmen bedeutet der Zusammenschluss vor allem mehr Leistungsfähigkeit: Durch gebündelte Ressourcen und effizientere Strukturen kann die Bank schneller auf Marktanforderungen reagieren, regulatorische Vorgaben besser erfüllen und Innovationen vorantreiben. Gleichzeitig bleiben bestehende Geschäftsbeziehungen, Ansprechpartner und alle Standorte (insgesamt neun Filialen) unverändert, wodurch Kontinuität gewährleistet ist.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick:

  • Höhere Beratungskompetenz und stärkere Vertriebsstruktur.
  • Effizienzgewinne durch Synergien und schlankere Organisation.
  • Stabile regionale Bank mit langfristiger Ausrichtung.
  • Unveränderte Betreuung und lokale Präsenz.
  • Mehr Entwicklungsmöglichkeiten für Mitarbeitende, was auch die Servicequalität stärkt.

Die technische Umsetzung ist für September 2026 geplant. Insgesamt entsteht eine größere, wettbewerbsfähigere Regionalbank, die Unternehmen vor Ort verlässlich begleitet und zugleich besser für zukünftige Herausforderungen aufgestellt ist.

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© Agentur …und Punkt. Der künftige Vorstand der Sparkasse Amstetten Scheibbs AG: VDir. Florian Klemm, Vorstandsvorsitzender Adolf Hammerl und VDir. Mario Nefischer freuen sich auf den gemeinsamen Weg (v.l.)