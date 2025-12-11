Ausbilderplattform Dezember 2025

Die Ausbilderplattform im Dezember 2025 stand ganz im Zeichen eines Themas, das die Bildungs- und Arbeitswelt in rasantem Tempo verändert:

Künstliche Intelligenz in der Lehre.

In den Räumlichkeiten der Weinviertler Mechatronik Akademie (WMA) trafen sich Ausbilder:innen und Personalverantwortliche aus Industriebetrieben, um neue Impulse zu gewinnen, Erfahrungen auszutauschen und Zukunftsaussichten zu diskutieren.

Schon beim Eintreffen der Gäste war spürbar, dass die Veranstaltung nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch zum Austausch anregen sollte. Die offene und praxisnahe Atmosphäre der WMA trug wesentlich dazu bei, dass Gespräche schnell in die Tiefe gingen und sich neue Kontakte ergaben.

KI, Motivation und Praxisbezug

Der inhaltliche Schwerpunkt lag klar auf den Möglichkeiten der KI im Ausbildungsalltag. Besonders eindrucksvoll zeigte Mag. Dr. Johannes Leitner, CMC, wie künstliche Intelligenz heute bereits produktiv eingesetzt werden muss, um am Puls der Zeit zu bleiben. Sie ist kein Ersatz für Lehrende und Ausbilder:innen, sondern ein Werkzeug, das Lernprozesse unterstützt, individualisiert und motiviert. Der Vortrag verband wissenschaftlichen Hintergrund, praktische Beispiele und persönliche Erfahrung zu einer inspirierenden Gesamtschau, die bei den Teilnehmer:innen sichtlich Wirkung zeigte.

Eine weitere inhaltliche Säule bildete die Präsentation des PTS-Fachabschlussprojekts durch Robert Heindl, MEd. Das Projekt demonstriert, wie pädagogische Konzepte und die enge Zusammenarbeit mit Unternehmer:innen zusammenwirken, um Jugendliche beim Übergang in die Lehre besser zu unterstützen. Besonders geschätzt wurde der praxisorientierte Charakter: Das PTS-Fachabschlussprojekt verbessert Motivation, Lernstruktur und Orientierung und ist damit ein klarer Mehrwert für zukünftige Lehrlinge und deren Ausbildungsbetriebe.

Ein Ort, an dem Zukunft gestaltet wird

Die Gastgeber der WMA gaben den Gästen nicht nur fachlichen Input, sondern auch einen Einblick in ein Ausbildungsumfeld, das Zukunft spürbar werden lässt. Bei der Führung durch die Akademie – begleitet von Geschäftsführer Ing. Mag. Dieter Körbisser und seinem Team – zeigte sich, wie duale Ausbildungsmodelle und starke Industriekooperationen in Wolkersdorf zusammenfinden. Die Teilnehmer:innen erhielten ein Gefühl dafür, wie hier tagtäglich an Kompetenzen gearbeitet wird, die für die Industrie von morgen entscheidend sind.

Austausch als wesentlicher Bestandteil

Ein Highlight war wie immer der persönliche Austausch: beim gemeinsamen Mittagsimbiss ebenso wie in den Pausen und im Anschluss an die Impulse. Viele nutzten die Gelegenheit, Fragen zu vertiefen, Erfahrungen zu vergleichen und Ideen für ihre eigene Lehrlingsausbildung mitzunehmen. Die Ausbilderplattform zeigte eindrucksvoll, dass Innovationen in der Lehre nicht nur technologisch, sondern vor allem menschlich getragen werden. KI eröffnet neue Wege, aber erst durch engagierte Ausbilder:innen, mutige Bildungsinitiativen und starke Kooperationen entfaltet sie ihren echten Wert. Die Veranstaltung der Sparte Industrie in der WMA hat dafür ein kraftvolles und inspirierendes Zeichen gesetzt.

Bildergalerie

Ausbilderplattform Dezember 2025 | Flickr Fotos: Josef Schimmer





