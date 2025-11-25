Ausbildung & Beruf Krems – ein voller Erfolg

Die dritte Auflage der Ausbildungsmesse „Ausbildung & Beruf Krems 2025“ in den Österreichhallen hat erneut gezeigt, wie wichtig regionale Vernetzung ist.

Über 60 Aussteller:innen, darunter viele namhafte Betriebe, berufsbildende Schulen und arbeitsmarktrelevante Institutionen, präsentierten ihre Angebote und Karrierechancen für Jugendliche, Menschen mit besonderen Bedürfnissen und Berufsheimkehrer:innen.

Rund 850 Besucher:innen nutzten die Gelegenheit, sich über Ausbildungswege, Lehrstellen und offene Stellen zu informieren und erste Kontakte für Praktika und Schnuppertage zu knüpfen.

Die von AMS Krems, ASO-Kleingruppenschule und WKNÖ-Bezirksstelle Krems organisierte Veranstaltung zeigte eindrucksvoll: Ausbildung ist Zukunft – die Region Krems bietet Perspektiven – Karriere beginnt hier.