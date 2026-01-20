Auslagenprämierung stärkt Wirtschaftsstandort Scheibbs

Mit der ersten Scheibbser Auslagenprämierung wurde in der vergangenen Adventzeit ein erfolgreiches Instrument zur Belebung der Innenstadt umgesetzt. Die Initiative, getragen von Stadtkernentwickler und JW-Bezirksvorsitzenden Philipp Pflügl in Zusammenarbeit mit scheibbs.IM.PULS Obmann Walter Windpassinger, setzte gezielt auf unternehmerische Kreativität, regionale Wertschöpfung und die Stärkung des stationären Handels.

An der Premiere beteiligten sich 30 Betriebe, die ihre Schaufenster weihnachtlich und aufmerksamkeitsstark gestalteten.

Das Engagement der Unternehmerinnen und Unternehmer wurde von der Bevölkerung deutlich honoriert: knapp 760 Online-Votings wurden im Aktionszeitraum abgegeben.

„Dass sich 30 Betriebe beteiligt haben und knapp 760 Votings abgegeben wurden, ist weit mehr, als ich mir zu Beginn erhofft habe“, zeigt sich Stadtkernentwickler Philipp Pflügl erfreut. „Die Auslagenprämierung hat gezeigt, welches Potenzial im Zusammenspiel von engagierten Betrieben, digitaler Sichtbarkeit und gezielter Innenstadtarbeit steckt.“

Die Auszeichnung der drei beliebtesten Auslagen ging an:

1. Platz: Corner Mode.Schuh.Treff

2. Platz: RahmenDamen

3. Platz: Naturkost Roland

Auch scheibbs.IM.PULS-Obmann Walter Windpassinger zieht eine positive Bilanz. Die Aktion habe nicht nur zusätzliche Frequenz in der Innenstadt geschaffen, sondern auch den Zusammenhalt unter den Betrieben gestärkt und das Bewusstsein für den regionalen Einkauf nachhaltig erhöht.

Aufgrund der sehr positiven Resonanz sind sich die Initiatoren einig, die Auslagenprämierung künftig als fixen Bestandteil der Scheibbser Weihnachtszeit zu etablieren. Ziel ist es, den Stadtkern langfristig als attraktiven Handels- und Wirtschaftsstandort zu positionieren und unternehmerisches Engagement sichtbar zu machen.