Außen20 Jahre voller Reiseerlebnisse!

Das Reisebüro "Berger´s Reisewelt" feierte sein 20-jähriges Bestehen mit einem stimmungsvollen Fest in der Bühne Purkersdorf. Zahlreiche Gäste folgten der Einladung und genossen ein abwechslungsreiches Programm mit Tombola, kulinarischen Köstlichkeiten und musikalischer Unterhaltung von Anita „Niddl“ Ritzl.

Unter den Gratulanten waren WKNÖ-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wessely sowie der Leiter der WKNÖ-Außenstelle Purkersdorf, Ramazan Serttas. Gemeinsam gratulierten sie Geschäftsinhaberin Alice Berger zum Jubiläum und wünschten ihr weiterhin viel Erfolg.