AUST Fashion feierte 10 Jahre Jubiläum

Andrea Ehemoser feierte das 10-jährige Jubiläum vom AUST Fashion Store mit ihren Kundinnen am Rathausplatz in Tulln. Die Gäste wurden mit kulinarischen Spezialitäten und Getränken versorgt und konnten sich über die neuesten Kollektionen austauschen.

„Die Zeit vergeht unglaublich schnell, wenn man etwas macht, das man liebt“, so Andrea Ehemoser.

Die Wirtschaftskammer Tulln gratuliert zum Jubiläum und wünscht weiterhin alles Gute viel Erfolg.

V.l.: Inhaberin Andrea Ehemoser und ihre Mitarbeiterin Christina Lang




