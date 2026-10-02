Begleitung für Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen

Zu einem Austausch in der Bezirksstelle Mödling begrüßten FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und WK-Mödling Leiterin Andrea Lautermüller die Münchendorfer Psychotherapeutin Sabine Reichard. Im Mittelpunkt des Gesprächs standen ihr breites therapeutisches Angebot, ihr beruflicher Werdegang sowie die Bedeutung professioneller Begleitung in unterschiedlichen Lebenssituationen.

Sabine Reichard ist als systemische Familientherapeutin, Sexualtherapeutin, gerontopsychosoziale Therapeutin und Traumatherapeutin tätig. Neben ihrer Arbeit als Psychotherapeutin im SOS-Kinderdorf führt sie auch eine eigene Praxis und begleitet Menschen aller Altersgruppen.

Durch ihre vielfältigen Qualifikationen unterstützt sie Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ältere Menschen bei unterschiedlichsten Fragestellungen. Dabei stehen die individuellen Bedürfnisse und Ressourcen der Klientinnen und Klienten im Mittelpunkt. Ihr Ansatz verbindet fachliche Kompetenz mit einer wertschätzenden und ganzheitlichen Betrachtung des Menschen.

„Es ist beeindruckend, mit welcher fachlichen Breite und persönlichem Engagement Frau Reichard Menschen in unterschiedlichsten Lebensphasen begleitet“, betonte FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner. „Solche Unternehmerinnen leisten einen wertvollen Beitrag für das Wohlbefinden und die Lebensqualität in unserer Region.“

© WKNÖ V.l.: . Elisabeth Dorner, Sabine Reichard und Andrea Lautermüller



