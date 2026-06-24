Auto Auer feiert neuen Hauptstandort in Stratzdorf

Ab sofort bündelt Auto Auer am neuen Hauptstandort in Stratzdorf den Neu- & Gebrauchtwagenverkauf mehrerer Automarken und Nutzfahrzeuge, Werkstatt, Spenglerei, Schadenszentrum sowie das Jungwagenzentrum.

Zur Eröffnung gratulierte Stefan Seif als Vertreter der Wirtschaftskammer Krems und würdigte das Engagement des Unternehmens: „Diese Investition ist ein klares Bekenntnis zum Standort und zur regionalen Wirtschaft. Betriebe wie Auto Auer schaffen Arbeitsplätze, sichern Qualität und tragen maßgeblich zur Entwicklung unserer Region bei.“

www.auto-auer.at