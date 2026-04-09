Autofrühling in der Bezirkshauptstadt

Auch heuer luden die Brucker KFZ-Händler zum Brucker Autofrühling, um Betriebe und Angebote zu präsentieren. An zwei aufeinanderfolgenden Tagen bot sich den interessierten Kunden die Möglichkeit, sich umfassend über Neuheiten aber auch Aktionen am Gebrauchtwagensektor zu informieren.

Geschäftsführer Günter Bauer vom Autohaus Bauer konnte im Gespräch mit Bezirksstellenobfrau Gabriele Pipal die aktuellen Herausforderungen der Branche erörtern und zeigte sich im Zuge dessen vom regen Zuspruch des Events erfreut.