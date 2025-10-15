Autohaus Grabner feiert 25 Jahre Erfolg und Kompetenz

Ein besonderes Jubiläum wurde kürzlich in Hainfeld gefeiert: Die Grabner KFZ Handels Ges.m.b.H blickt auf 25 erfolgreiche Jahre zurück. Aus diesem Anlass gratulierten WK-Bezirksstellenobmann Markus Leopold und WK-Bezirksstellenleiter Georg Lintner herzlich Johann Grabner, seiner Frau Andrea und seinem Sohn Raphael zu diesem beeindruckenden Meilenstein.

Nach seinen Anfängen als Einzelunternehmer hat Johann Grabner im Jahr 2000 mit seinem Autohaus und seiner KFZ-Werkstätte ordentlich durchgestartet.

Heute gilt Grabner als ausgewiesener Spezialist für Fahrzeuge der Marke Škoda. Mit fachlicher Kompetenz, persönlichem Engagement und einem starken Familienbetrieb hat er sich als verlässlicher Škoda-Experte etabliert.

www.grabner.co.at