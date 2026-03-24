Autotage Retz: Regionale Autohäuser präsentierten sich gemeinsam erfolgreich

Die traditionellen Autotage in Retz am 21. und 22. März stießen bei zahlreichen Besucherinnen und Besuchern auf großes Interesse. Bei den Betrieben VW und Škoda Resel, Renault Bauer sowie Ford Klement standen aktuelle Fahrzeugmodelle, moderne Mobilitätslösungen sowie attraktive Service- und Beratungsangebote im Mittelpunkt.

Besonders hervorgehoben wurde von allen beteiligten Autohäusern das gute Miteinander und die enge Kooperation unter den Autohäusern. Der gemeinsame Auftritt ist ein klarer Vorteil, so der einhellige Tenor: Man teilt sich die Werbung und die Besucherfrequenz bei den Autohäusern ist dadurch wesentlich besser, weil durch die Bündelung der Angebote den Kundinnen und Kunden an einem Termin eine große Auswahl geboten werden kann. Auch aus Kundensicht zeigte sich der Mehrwert deutlich: kurze Wege, umfassende Information und eine große Auswahl an Fahrzeugen. Die positive Stimmung sowie das rege Kaufinteresse unterstrichen den Erfolg der Veranstaltung.

Auch Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky, Bürgermeister Stefan Lang und Bezirksstellenleiter Julius Gelles „drehten eine Runde“ bei den teilnehmenden Autohäusern.

© Schleich Autohaus Martin Bauer v.l. : Bürgermeister Stefan Lang, Bezirksstellenleiter Julius Gelles, Karin und Martin Bauer, Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky

© Schleich Autohaus Klement v.l.: Bürgermeister Stefan Lang, Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky, Willibald Klement, Harald Klement, Bezirksstellenleiter Julius Gelles, Kurt Klement