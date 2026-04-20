AVESTICO eröffnet neuen Standort in Korneuburg

Mit der Eröffnung seines neuen Standorts auf der Wiener Straße 13 setzt Matthias Pachler einen weiteren Meilenstein in seiner unternehmerischen Laufbahn. Seit über 20 Jahren ist er in der Finanzbranche tätig – mit dem klaren Ziel, Menschen bei ihren wichtigsten finanziellen Entscheidungen unabhängig und langfristig zu begleiten.

Gemeinsam mit seinem siebenköpfigen Team lud Pachler zur Eröffnung der AVESTICO Financial Services GmbH und durfte zahlreiche Gäste aus Wirtschaft und Region begrüßen.

„Mir war immer wichtig, nicht nur Produkte zu vermitteln, sondern echte Lösungen zu schaffen, die langfristig funktionieren“, so Pachler. Genau dieser Ansatz hat AVESTICO in den letzten Jahren stark wachsen lassen.

Ein besonderer Beweis für diese Qualität: AVESTICO wurde bereits zum dritten Mal in Folge als „Top-Berater“ Österreichs ausgezeichnet. In der aktuellen Studie des IMWF in Kooperation mit dem Kurier erreichte das Unternehmen den 2. Platz in Niederösterreich und den 8. Platz österreichweit.

Der neue Standort in Korneuburg steht dabei sinnbildlich für den nächsten Schritt: mehr Nähe zu den Kunden, mehr persönliche Beratung und ein klarer Fokus auf nachhaltige Finanzlösungen.

www.avestico.at