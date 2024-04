AVIA Gmünd hat - als einer der wenigen Betrieb in Österreich - zum fünften Mal in Folge das BGF Gütesiegel verliehen bekommen

Seit 2010 arbeitet das Team der AVIA Station Gmünd kontinuierlich an Verbesserungsmaßnahmen um interne Verschwendungen auf zu zeigen und sich den Arbeitsalltag zu erleichtern. Alle 3 Jahre wird darüber ein BGF-Bericht an die ÖGK abgegeben. Zum fünften Mal hat die AVIA Station Gmünd nun das Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung ihrer Mitarbeiter, von der ÖGK verliehen bekommen. Andreas Weber, Chef des 26-köpfigen AVIA Teams meint: „Täglich kommen neue Aufgaben und Themen auf unsere Mitarbeiter zu. Daher müssen wir darauf achten, dass wir das Team nicht überfordern, alte Gewohnheiten aufgeben und permanent nach Verschwendungen suchen. Dieses Denken ist in der Zwischenzeit in der Firmenkultur fest verankert“

© Österreichische Gesundheitskasse/APA-Fotoservice/Hörmandinger V.l.: Klaus Ropin (Leiter des Fonds Gesundes Österreich), Norbert Fidler (Vorsitzender des ÖGK-Landesstellenausschusses), Marietta Apfelthaler (Gesundheitsbeauftragte AVIA Gmünd), Andreas Weber (Gf AVIA Gmünd), Andreas Huss (Obmann der ÖGK)