Badens neuer Bezirkshauptmann zu Besuch in der WKNÖ Bezirksstelle
Baden
Lesedauer: 1 Minute
Aktualisiert am 14.10.2025
Seinen Antrittsbesuch bei der WKNÖ Bezirksstelle Baden absolvierte der neue Badener Bezirkshauptmann Christian Pehofer. Beim Gespräch mit Bezirksstellenobmann Sebastian Makoschitz-Weinreich und Leiter Andreas Marquardt standen neben dem gegenseitigen Kennenlernen regionale Wirtschaftsthemen im Mittelpunkt. Die Vertreter der Wirtschaftskammer wünschten Pehofer viel Erfolg und freuen sich auf gute Zusammenarbeit für die Gewerbetreibenden des Bezirks.