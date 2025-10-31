Bäckerei DerMann eröffnet erste Drive-in-Filiale in Weigelsdorf

Nach rund neun Monaten Bauzeit eröffnete die Bäckerei DerMann ihre neue Filiale in Weigelsdorf, Bezirk Baden. Dabei wartet das bekannte Unternehmen mit einem innovativen und neuen Konzept auf. Im Beisein von Vertretern der Stadtgemeinde Ebreichsdorf und der WKNÖ Bezirksstelle Baden wurde die erste Drive-in-Filiale der Traditionsbäckerei präsentiert. „Wir freuen uns sehr, unseren Kundinnen und Kunden frische Backwaren auch direkt ins Auto reichen zu können. Damit verbinden wir handwerkliches Können, hohe Qualität und modernen Service – ganz im Sinne unserer Kundschaft“, so Bäckermeister Michael Mann im Zuge des Pre-Openings.

