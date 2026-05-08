Bäckerei Hartner aus Schöngrabern gewinnt 35 Goldmedaillen

Erfolgreiche Teilnahme am österreichischen Brotbackwettbewerb der Lebensmittelakademie – Handwerk und Teamleistung im Fokus.

Die Bäckerei Hartner aus Schöngrabern wurde beim österreichischen Brotbackwettbewerb der Lebensmittelakademie mit insgesamt 35 Goldmedaillen ausgezeichnet. Eine Jury aus 40 Jurorinnen und Juroren bewertete die eingereichten Produkte in acht Produktkategorien.

Bäckermeister Bernd Hartner betont, dass die Auszeichnung vor allem eine Leistung des gesamten Teams sei: „Mein Dank gilt meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit viel handwerklichem Geschick und Liebe zum Detail Nacht für Nacht unsere Backwaren herstellen. Ohne diese Fachkräfte wäre dieser Erfolg nicht möglich.“

Um auch künftig qualifizierte Fachkräfte im Betrieb zu sichern, setzt die Bäckerei Hartner konsequent auf Nachwuchsförderung: Derzeit bildet Bernd Hartner vier Lehrlinge aus.

© Ralf Babinsky V.l.: Bezirksstellenobmann Alfred Babinsky, FIW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl, Bernd Hartner, Bezirksstellenausschussmitglied Reinhard Indraczek, Bezirksstellenleiter Julius Gelles



