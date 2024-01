Bälle als wichtiger Wirtschaftsfaktor in NÖ: Von „Alles Walzer“ profitieren viele Branchen

Bälle von Schulen, Fachhochschulen und Universitäten, Bälle der Feuerwehr, Polizei, des Bundesheeres und des öffentlichen Dienstes, Faschings- und Maskenbälle, Bauernbälle, Regional- und Gemeindebälle sowie Bälle verschiedener Sport-Institutionen. In Niederösterreich wird wieder flächendeckend getanzt. „Bälle sind längst keine klassischen Tanzveranstaltungen mehr, sondern werden heutzutage von Jung und Alt besucht. Viele Veranstalter bieten ein buntes und breitgefächertes Rahmenprogramm“, weiß Gert Zaunbauer, Obmann der Freizeit- und Sportbetriebe in der WKNÖ. In Niederösterreich gibt es eine Vielzahl an Ballveranstaltungen. Meist sind es lokale Veranstaltungen mit Eventcharakter für die Gemeinde oder Region, die im Gasthaus oder im örtlichen Eventzentrum angeboten werden. „Bälle haben somit auch eine große wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung für den jeweiligen Ort“, betont Zaunbauer.

Die Ballsaison sei nicht nur für den Tourismus und die Gastronomie ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, sondern auch für Händler, Friseure und das Handwerk. „Viele statten sich im Vorfeld entsprechend aus, was auch Modehandel, Juweliere, Floristen und Drogisten zugutekommt“, nennt der Obmann Beispiele.

Positive Effekte für NÖ Tanzschulen

Die positiven Effekte der Ballsaison spüren auch die rund 50 NÖ Tanzschulen. „Bälle liegen im Trend und helfen uns, unsere Kurse zu füllen. Denn die Menschen wollen auf den Bällen mit ihren Tanzkünsten natürlich brillieren“, erklärt Heinrich Schmid, Sprecher der NÖ Tanzschulen. „Die vergangenen Jahre waren für die Tanzschulen herausfordernd. Große Umsatzeinbußen, Energiekrise, Teuerung“, erklärt Schmid und betont: „Die ausgebildeten Tanzlehrerinnen und Tanzlehrer in den NÖ Tanzschulen bieten ein großartiges Angebot – auch außerhalb der Ballsaison.“

© Gregor Nesvadba Gert Zaunbauer, Obmann der NÖ Freizeit- und Sportbetriebe