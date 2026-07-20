Bankkaufleute glänzen bei den Lehrabschlussprüfungen

Banklehrlinge der LBS Schrems haben es auch heuer wieder geschafft. Nach Jahren intensiver Ausbildung und Vorbereitung haben sie ihre Lehrabschlussprüfung erfolgreich absolviert. An zwei anspruchsvollen Tagen bewiesen die Absolventinnen und Absolventen ihr umfassendes Fachwissen und zeigten eindrucksvoll, wie hochwertig und zukunftssicher eine Lehre im Bankensektor ist.

Am ersten Prüfungstag stand die schriftliche Prüfung auf dem Programm. Die Prüflinge bewiesen dabei, dass sie theoretische Fachbegriffe auch in praxisnahen Fallbeispielen präzise anwenden können.

Der zweite Tag verlief nicht minder anspruchsvoll. Die Prüflinge bewiesen ihr Wissen im Bereich der kaufmännischen Grundkompetenzen und der Fokus verlagerte sich zusätzlich auf Kommunikationsstärke. Im mündlichen Fachgespräch simulierten sie Beratungsgespräche vor einer Fachjury. Gefragt waren hier neben fundiertem Fachwissen vor allem Empathie, Verhandlungsgeschick und die Fähigkeit, maßgeschneiderte Lösungen für Kundinnen und Kunden zu präsentieren. Von klassischen Sparformen bis hin zu modernen Finanzierungsmodellen – die Absolventen meisterten die Situationen mit Bravour und Professionalität.

Ein starkes Signal für die duale Ausbildung

Das hervorragende Abschneiden dieser beiden Klassen ist ein weiterer Beleg für das hohe Niveau der Bankenlehre. Die Kombination aus praxisnaher Ausbildung im Betrieb und theoretischer Fundierung in der Berufsschule erweist sich immer wieder als Erfolgsmodell.

Mit dem begehrten Zeugnis in der Tasche stehen den jungen Bankkaufleuten nun alle Türen offen. Ob im direkten Kundenservice, im Risikomanagement oder auf dem Weg zu weiteren Spezialisierungen – die Wirtschaft darf sich über top-ausgebildete Fachkräfte freuen. Wir gratulieren allen Absolventinnen und Absolventen herzlich zu diesem Meilenstein!

© LBS Schrems 1. Reihe v.l.n.r.: Sophie Wolf, Selina Killek, Olivia Lukas, Nina Handlfinger, Julia Weißinger

2. Reihe v.l.n.r.: Dir. Johann Pollak, Lara Ehrenberger, Philip Hornisch, Julian Lind, Tobias Kirchner, Mark Ertl, David Wanko, Johannes Ratteneder, Elias Moser, Tim Kattner, Vanessa Koller, Elias Denk, Karin Halmetschlager

3. Reihe v.l.n.r.: Markus Fuchs, Mag. Fritz Katzettl, Nico Ellmauer, Prok. Johann Ungersböck, Elisabeth Mautner, Monika Taurok, Dir. Werner Kraus