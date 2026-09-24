basically us gewinnt Goldenen Hahn ’26 – Gold: außergewöhnliches Showroom-Design

Die in Stockerau ansässige Kreativ Agentur “basically us” wurde erneut mit dem Goldenen Hahn 2026 in der Kategorie POS/ Messearchitektur ausgezeichnet: ein Preis, der starkes Zusammenspiel von kreativer Idee und Gestaltung bestätigt. Prämiert wurde die Wandgestaltung für den langjährigen Kunden KORES GmbH. Ziel war es, einen Ort zu schaffen, der gleichzeitig als Showroom, Empfangsbereich, Wartezone und interner Begegnungsraum dient: gleichermaßen für Besucher:innen wie für Mitarbeitende. Die Auszeichnung mit dem wichtigsten Werbepreis Niederösterreichs unterstreicht die gestalterische Stärke des Projekts und zeigt, wie durchdachtes Grafikdesign in Kombination mit klarer Kommunikation und Kunden, die vertrauen, echte Wirkung entfalten kann. Für basically us ist der Goldene Hahn nicht nur Anerkennung, sondern auch ein starkes Statement für die eigene kreative Arbeit, die sich auch großformatig im Raum ausbreiten darf.

© zVg

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