HTL Krems gewinnt NÖ Bautechnikpreis 2026
Silber und Bronze für HTL Mödling beim 20. Wettbewerb – Bau-Landesinnungsmeister Günther Lehner sieht Qualität der NÖ Bauwirtschaft gesichert
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Bau-Landesinnungsmeister Günther Lehner gratuliert: „Hohe Qualität der niederösterreichischen Bauwirtschaft auch künftig gesichert“
Siegerprojekt
Sein Projekt „Holz-Blockträgerbrücke über die Traisen“ hat dem Team Lukas Speiser/ Benjamin Güven von der HTL Krems den Sieg beim diesjährigen, heuer zum 20. Mal vergebenen, NÖ Bautechnikpreis und damit ein Preisgeld von 3.000 Euro gebracht.
„Das nach umfassender konstruktiver, wirtschaftlicher und architektonischer Abwägung entwickelte Brückentragwerk als effizienter 3-Feld-Gerberträger besticht mit den beiden markanten, schrägen Stützen durch schwebende Leichtigkeit und Eleganz und verbindet die Werkstoffe Holz und Carbonbeton geschickt“, heißt es dazu in der Begründung der hochrangig besetzten Jury.
2. Platz
Den zweiten Platz samt einem Preisgeld von 2.000 Euro holten sich Coral Henche-Rodriguez und Paula Kahrer (HTL Mödling/Abteilung für Green Building & Umweltingenieurwesen) mit ihrem Projekt „Planung des Hauptplatzes als Schnittstelle des Planungsprojekts Rothneusiedl“.
3. Platz
Der mit einem Preisgeld von 1.000 Euro dotierte dritte Platz ging an das Team Julia Birsan/Martina Lukic/Maria Poppe, ebenfalls von der HTL Mödling (Abteilung Bautechnik), für das Projekt „Revitalisierung und nachhaltige Umnutzung eines Kirchengebäudes für öffentliche Zwecke“.
Sonderpreis
Moritz Hartl (HTL Wiener Neustadt) konnte sich für sein Projekt „Neubau des Altbautrakts der HTL Wiener Neustadt“ über einen Sonderpreis freuen.
„NÖ Bauwirtschaft zentraler Faktor für Lebensqualität im Land“
„Niederösterreichs Bauwirtschaft ist ein zentraler Faktor für Lebensqualität in unserem Land. Zugleich umfasst bauwirtschaftliches Können eine ganz Fülle an hochqualifizierten Anforderungen – vom technischen Verständnis über Kreativität bis hin zu Fragen der Ökonomie und Ökologie“, gratulierte Niederösterreichs Bau-Landesinnungsmeister Günther Lehner den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. „Der großartige Ideenreichtum, die hohe Lösungskompetenz und die hervorragende fachliche Kompetenz, die in den präsentierten Projekten stecken, zeigt deutlich, dass die hohe Qualität der niederösterreichischen Bauwirtschaft auch künftig gesichert ist.“
Insgesamt haben heuer 14 Teams am Wettbewerb teilgenommen. Der „NÖ Bautechnikpreis“ wurde 2006 von der Landesinnung Bau NÖ ins Leben gerufen – mit dem Ziel, die zukünftigen Führungskräfte der Baubranche zu fördern. Konzipiert ist der Preis als Nachwuchspreis für die Schülerinnen und Schüler der niederösterreichischen HTL mit bautechnischen Zweigen.Bildergalerie NÖ Bautechnikpreis 2026
Bautechnikpreis – 1. Platz
Bautechnikpreis – 2. Platz
Bautechnikpreis – 3. Platz
Bautechnikpreis – Sonderpreis