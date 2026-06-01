HTL Krems gewinnt NÖ Bautechnikpreis 2026

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Bau-Landesinnungsmeister Günther Lehner gratuliert: „Hohe Qualität der nieder­öster­reichischen Bauwirtschaft auch künftig gesichert“

Siegerprojekt

Sein Projekt „Holz-Blockträgerbrücke über die Traisen“ hat dem Team Lukas Speiser/ Benjamin Güven von der HTL Krems den Sieg beim dies­jährigen, heuer zum 20. Mal vergebenen, NÖ Bautechnikpreis und damit ein Preisgeld von 3.000 Euro gebracht.

„Das nach umfassender konstruktiver, wirtschaftlicher und architektonischer Abwägung entwickelte Brückentragwerk als effizienter 3-Feld-Gerberträger besticht mit den beiden markanten, schrägen Stützen durch schwebende Leichtigkeit und Eleganz und verbindet die Werkstoffe Holz und Carbonbeton geschickt“, heißt es dazu in der Begründung der hochrangig besetzten Jury.

2. Platz

Den zweiten Platz samt einem Preisgeld von 2.000 Euro holten sich Coral Henche-Rodriguez und Paula Kahrer (HTL Mödling/Abteilung für Green Building & Umwelt­ingenieur­wesen) mit ihrem Projekt „Planung des Hauptplatzes als Schnitt­stelle des Planungsprojekts Rothneusiedl“.

3. Platz

Der mit einem Preisgeld von 1.000 Euro dotierte dritte Platz ging an das Team Julia Birsan/Martina Lukic/Maria Poppe, ebenfalls von der HTL Mödling (Abteilung Bau­technik), für das Projekt „Revitalisierung und nachhaltige Umnutzung eines Kirchengebäudes für öffentliche Zwecke“.

Sonderpreis

Moritz Hartl (HTL Wiener Neustadt) konnte sich für sein Projekt „Neubau des Altbautrakts der HTL Wiener Neustadt“ über einen Sonderpreis freuen.

„NÖ Bauwirtschaft zentraler Faktor für Lebensqualität im Land“

„Niederösterreichs Bauwirtschaft ist ein zentraler Faktor für Lebensqualität in unserem Land. Zugleich umfasst bauwirtschaftliches Können eine ganz Fülle an hochqualifizierten Anforderungen – vom technischen Verständnis über Kreativität bis hin zu Fragen der Ökonomie und Ökologie“, gratulierte Niederösterreichs Bau-Landesinnungsmeister Günther Lehner den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. „Der großartige Ideenreichtum, die hohe Lösungskompetenz und die hervorragende fachliche Kompetenz, die in den präsentierten Projekten stecken, zeigt deutlich, dass die hohe Qualität der niederösterreichischen Bauwirtschaft auch künftig gesichert ist.“

Insgesamt haben heuer 14 Teams am Wettbewerb teilgenommen. Der „NÖ Bau­technik­preis“ wurde 2006 von der Landesinnung Bau NÖ ins Leben gerufen – mit dem Ziel, die zukünftigen Führungskräfte der Baubranche zu fördern. Konzipiert ist der Preis als Nachwuchspreis für die Schülerinnen und Schüler der niederösterreichischen HTL mit bautechnischen Zweigen.

Bautechnikpreis – 1. Platz



© Paul Plutsch Petra Eichlinger (Baudirektion NÖ), Manfred Denk (Bundessparten-Obmann Gewerbe und Handwerk), Landesinnungsmeister Günther Lehner, die Sieger Benjamin Güven und Lukas Speiser sowie Bundesrat Sebastian Stark.

Bautechnikpreis – 2. Platz

© Paul Plutsch Petra Eichlinger (Baudirektion NÖ), Manfred Denk (Bundessparten-Obmann Gewerbe und Handwerk), Landesinnungsmeister Günther Lehner, die Silber-Gewinnerinnen Coral Henche-Rodriguez und Paula Kahrer sowie Bundesrat Sebastian Stark

Bautechnikpreis – 3. Platz

© Paul Plutsch

Bautechnikpreis – Sonderpreis

© Paul Plutsch Petra Eichlinger (Baudirektion NÖ), Manfred Denk (Bundessparten-Obmann Gewerbe und Handwerk), Landesinnungsmeister Günther Lehner, Sonderpreis-Gewinner Moritz Hartl sowie Bundesrat Sebastian Stark







