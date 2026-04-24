Betriebsbesuch bei Anker-Filiale an der Badner Bahn in Wiener Neudorf

Links Frau in der Wirtschaft

Im Zuge eines Betriebsbesuchs machten sich „Frau in der Wirtschaft“-Bezirks­vorsitzende Elisabeth Dorner und WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller ein Bild von der neuen Anker-Filiale bei der Badner-Bahn-Station in Wiener Neudorf, die Ende 2025 eröffnet wurde.



Nach dem Umbau des Stationsgebäudes und den zwischenzeitlichen Leerständen ist mit der Bäckereifiliale wieder Leben in die Räumlichkeiten eingekehrt. Die Filiale wird von Franchisepartnerin Barbara Mathias gemeinsam mit ihrem Mann Uwe geführt und ist die erste Anker-Niederlassung in Wiener Neudorf.

Der Standort punktet insbesondere durch seine stark frequentierte Lage direkt an der Badner Bahn. Pendlerinnen und Pendler profitieren von einem schnellen und unkomplizierten Angebot an frischem Gebäck, Kaffee, Frühstück und kleinen Mahlzeiten für unterwegs. Auch an Sonn- und Feiertagen ist die Filiale geöffnet und bietet damit eine verlässliche Nahversorgung – etwa für frische Kipferl am Wochenende.

Der Standort biete ideale Voraussetzungen, um viele Menschen täglich zu erreichen und ihnen den Start in den Tag zu erleichtern. "Gerade an stark frequentierten Verkehrsknotenpunkten sind attraktive Nahversorger ein wichtiger Beitrag zur Lebensqualität und zur wirtschaftlichen Belebung der Region", so Dorner.

© UB GmbH V.l.n.r.: Elisabeth Dorner, Barbara und Uwe Mathias und Andrea Lautermüller





