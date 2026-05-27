Betriebsbesuch bei Aufräumcoach Natascha Meis

FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und die Leiterin der WK-Mödling, Andrea Lautermüller, besuchten die Aufräumcoachin Natascha Meis in Brunn am Gebirge. Im Rahmen des Betriebsbesuchs erhielten sie spannende Einblicke in ein Angebot, das Ordnung, Struktur und persönliches Wohlbefinden in den Mittelpunkt stellt.

Natascha Meis begleitet ihre Kundinnen und Kunden dabei, sowohl im privaten als auch im beruflichen Umfeld mehr Klarheit und Leichtigkeit zu schaffen. Ihr Ansatz basiert auf individuell abgestimmten Aufräum- und Strukturierungsprozessen, die langfristig zu einem geordneten Lebens- und Arbeitsumfeld beitragen

Das zentrale Motto ihres Unternehmens lautet: „Weniger, aber mehr vom Richtigen“. Ziel ist es, sich sowohl im Innen als auch im Außen aufgeräumter und freier zu fühlen

Elisabeth Dorner und Andrea Lautermüller zeigten sich beeindruckt von der sensiblen und zugleich praxisnahen Herangehensweise, mit der Natascha Meis ihre Kundinnen und Kunden auf dem Weg zu mehr Struktur und Wohlbefinden begleitet.