Betriebsbesuch bei Boutique Chichi in Mödling

FIW‑Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und die Leiterin der WK‑Bezirksstelle Mödling Andrea Lautermüller besuchten im Rahmen eines Betriebsbesuches die Boutique Chichi in der Mödlinger Hauptstraße.

Das traditionsreiche Modegeschäft wird von Doris Bertl geführt und besteht bereits seit 36 Jahren. Damit zählt die Boutique Chichi zu den etablierten Betrieben der Mödlinger Einkaufslandschaft und ist für viele Kund:innen eine feste Anlaufstelle.

Die Boutique steht für persönliche Beratung, modische Vielfalt und ein besonderes Einkaufserlebnis. Angeboten werden sorgfältig ausgewählte Damenmode und Accessoires mit individuellem Stil und hoher Qualität. Vor allem die persönliche Betreuung sowie die langjährige Erfahrung machen das Geschäft zu einer beliebten Adresse in der Region.

Beim Besuch wurde deutlich, welchen wichtigen Beitrag Familien- und Traditionsbetriebe zur Belebung der Innenstädte und zur regionalen Wirtschaft leisten. Elisabeth Dorner unterstrich die Bedeutung regionaler Unternehmen, die über Jahrzehnte hinweg mit Engagement, Kompetenz und Kundennähe erfolgreich bestehen.

© WKNÖ V.l.n.r.: Elisabeth Dorner, Doris Bertl und Andrea Lautermüller.