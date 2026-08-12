Betriebsbesuch im Coretto Baden: Kaffeewissen aus erster Hand

Bei unserem Betriebsbesuch im Coretto in Baden tauchte Anita in die faszinierende Welt des Kaffees ein. Elias vermittelte spannende Einblicke in die Kunst der Kaffeezubereitung und erklärte, welche Faktoren den Geschmack maßgeblich beeinflussen. Neben der Kaffeesorte spielen insbesondere Herkunft, Röstung und die richtige Zubereitung eine entscheidende Rolle.



Darüber hinaus erfuhren wir, wie ein Espresso richtig genossen wird, welche Kaffeearten es gibt und welche Methoden zur Entkoffeinierung eingesetzt werden.



Ein herzliches Dankeschön an Elias für die interessante Führung, die vielen wertvollen Informationen und den ausgezeichneten Kaffee.

© Alex Neusser Previous Next



