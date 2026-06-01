Betriebsbesuch bei Happi Pappi in Perchtoldsdorf

Die FIW-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und die Leiterin der WK-Mödling, Andrea Lautermüller, besuchten kürzlich Birgit Kratky, Inhaberin des Fachgeschäfts Happi Pappi in Perchtoldsdorf. Im Mittelpunkt des Betriebsbesuchs standen das spezialisierte Sortiment sowie die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens.

Seit Jänner 2025 richtet Happi Pappi den Fokus verstärkt auf hochwertige Tiernahrung für Hunde und Katzen, insbesondere für Tiere mit Allergien oder Futtermittelunverträglichkeiten. Neben einer eigenen Marke umfasst das Angebot auch Leinen, Spielzeug, Betten und weiteres Zubehör.

Ergänzt wird das Sortiment durch einen Hundefriseur. Zusätzlich ist die selbstständige Katzenfriseurin Marina Renner bei Happi Pappi eingemietet. Sie ist auf professionelle Katzenpflege spezialisiert und arbeitet unter anderem mit einem speziell abgestimmten Föhn, der eine möglichst stressfreie Behandlung ermöglicht.

Elisabeth Dorner zeigte sich beeindruckt vom hohen Spezialisierungsgrad und der ausgeprägten Beratungskompetenz des Betriebs. Regionale Unternehmen mit innovativen Konzepten und hoher Servicequalität seien wichtige Stützen der regionalen Wirtschaft, betonte die FIW-Bezirksvorsitzende.

© WKNÖ V.l.: Elisabeth Dorner, Marina Renner, Birgit Kratky und Andrea Lautermüller.





