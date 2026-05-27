Direktvertrieb mit Leidenschaft: Besuch bei Ringana Partnerin Kerstin Vitaly in Brunn am Gebirge

Links Frau in der Wirtschaft NÖ

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs informierten sich Elisabeth Dorner, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Mödling, sowie Andrea Lautermüller, Leiterin der WK-Mödling, über die Tätigkeit der Unternehmerin Kerstin Vitaly in Brunn am Gebirge.

Kerstin Vitaly ist seit 2025 nebenberuflich im Direktvertrieb für Ringana tätig. Dabei versteht sie sich als Markenbotschafterin für frische und nachhaltige Produkte aus den Bereichen Kosmetik, Nahrungsergänzung und Wellness.



Nachhaltige Produkte und persönliche Beratung

Das Ringana‑Sortiment umfasst unter anderem:



Skincare‑Packs

natürliche Energy‑Drinks

Nahrungsergänzungsmittel

Babyprodukte

Mahlzeitenersatzprodukte

Sport‑Elektrolyte

innovative Lösungen im Bereich der fotodynamischen Mundhygiene

Im Rahmen sogenannter „Fresh Dates“ lädt Kerstin Vitaly regelmäßig zu Themenabenden ein.

Zusätzlich organisiert sie Informations­ver­an­staltungen und Vorträge, bei denen sowohl die Produkte als auch das Unternehmen Ringana vorgestellt werden. Ein zentrales Anliegen ist es ihr, Menschen nicht nur für die Produkte, sondern auch für die Chancen des Geschäftsmodells zu begeistern.

„Ich verwende die Produkte selbst und stehe voll und ganz hinter der Marke“, betont Vitaly. Der persönliche Zugang sowie die authentische Begeisterung bilden die Grundlage ihrer unternehmerischen Tätigkeit.



Fachliche Weiterentwicklung als Erfolgsfaktor

Neben ihrer Tätigkeit im Direktvertrieb hat Kerstin Vitaly eine Ausbildung zur Kosmetikerin begonnen und erweitert damit laufend ihr Fachwissen im Bereich Schönheit und Pflege.



Elisabeth Dorner und Andrea Lautermüller zeigten sich beeindruckt vom Engagement der Unternehmerin sowie vom modernen Zugang zu Direktvertrieb, Beratung und persönlicher Kundenbetreuung.