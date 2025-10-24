Betriebsbesichtigung mit Weitblick

Exklusive Einblicke in ein internationales Vorzeige­unter­neh­men

Für die Junge Wirtschaft Bezirk Scheibbs ging es bei ihrer jüngsten Betriebsbesichtigung im wahrsten Sinne des Wortes hoch hinaus: Eine kleine, exklusive Gruppe von Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern war zu Gast bei der Wittur Group in Scheibbs – einem der international führenden Hersteller von Aufzugskomponenten.

Produktionsleiter Bernhard Müllauer führte die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch das Werk und gewährte spannende Einblicke in die modernen Produktionsabläufe und technischen Innovationen des Unternehmens. Besonders beeindruckt zeigten sich die Besucher vom hohen Automatisierungsgrad und der internationalen Ausrichtung des Standortes Scheibbs.

Highlight: Der Testturm mit Panoramablick



Ein absolutes Highlight des Abends war der Aufstieg auf den rund 50 Meter hohen Testturm, der nicht nur als Prüfeinrichtung für Aufzugssysteme dient, sondern auch einen atemberaubenden Panoramablick über Scheibbs und das Mostviertel bot.



Geschäftsführer Christian Weigl und Betriebsrat Robert Leitner begrüßten die jungen Unternehmerinnen und Unternehmer persönlich und gaben Einblicke in die strategische Bedeutung des Standorts sowie aktuelle Herausforderungen der Branche.



„Solche Besichtigungen sind für uns unglaublich wertvoll. Sie zeigen, welch starke und innovative Unternehmen wir direkt vor unserer Haustüre haben und sie ermöglichen den Austausch zwischen etablierten Betrieben und der jungen Wirtschaft“, betonte Bezirksvorsitzender Philipp Pflügl.



Die Junge Wirtschaft Bezirk Scheibbs bedankt sich herzlich bei der Wittur Group für die Gastfreundschaft und die spannenden Einblicke. Solche Veranstaltungen fördern den Dialog zwischen Generationen und Branchen und stärken die regionale Wirtschaft nachhaltig.

© Patrick Lugbauer