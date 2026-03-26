Beliebtester, kleiner Campingplatz Österreichs 2026

Die Campingsaison startet für die Familie Einfalt mit einer wunderbaren Auszeichnung: Der beliebteste Campingplatz Österreichs in der Kategorie „Klein und Fein“ geht nach Niederösterreich, ins schöne Waldviertler Hochland! „Unser herzliches Dankeschön gilt unseren Gästen, die uns ihre Stimme gegeben haben. Die Camping-Saison könnte nicht besser starten.“ freut sich Christoph Einfalt, Inhaber von Camping Waldviertel.

„Wir sind selbst Camper und Reisende. Mit Rucksack, Zelt, VW-Bus und Wohnwagen durften wir bereits viele einzigartige Erlebnisse sammeln. Unser Campingplatz soll ein Ort sein, an dem unsere Gäste das Lebensgefühl und das Erlebnis Camping so richtig spüren.“

Die familiäre, gemütliche Atmosphäre, das naturnahe Wiesengelände mit den großen Granitsteinen im Zentrum und den Komfort moderner Sanitäranlagen schätzen die Gäste besonders. Großzügige Stellplätze und eine unparzellierte Fläche etwas abseits für das Gefühl des „wilden Campens“ erfreuen die Camperherzen.

Camping Waldviertel ist der perfekte Ort für eine Auszeit, für das Erleben authentischer Waldviertler Natur zum Wandern und Radfahren, für Entspannung pur, für das Gefühl der Gemeinschaft, für Freiheit und auch für sich zu sein. Ob alleine, zu zweit, mit der Familie, mit Hund – hier sind alle willkommen, die Natur, Langsamkeit, Echtheit und Achtsamkeit suchen und eine nachhaltige Form des Reisens wählen.

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