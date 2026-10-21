Berührung verbindet

Die Hände bleiben nicht lange an einer Stelle. Sie drücken entlang des Rückens, greifen, kneten, streichen, wechseln Rhythmus und Intensität. Was für Kund:innen bei LI Chinamassagen in Stockerau eine Auszeit vom Alltag ist, hat eine lange Tradition in der Traditionellen Chinesischen Medizin. Für Jun Hua Li-Lassel ist diese Welt allerdings weit mehr als eine erlernte Technik. Sie begleitet sie seit ihrer Kindheit. Aufgewachsen ist Li-Lassel in der chinesischen Provinz Shandong. In ihrer Familie gab es bereits Erfahrungen mit traditionellen chinesischen Massagetechniken. Dass daraus einmal ihr Beruf und schließlich ein eigenes Unternehmen in NÖ werden würde, war damals noch nicht abzusehen.

Der Weg nach Österreich begann mit einer Begegnung. Über Freunde lernte sie ihren späteren Mann kennen, der damals beruflich in China war. Die beiden verliebten sich, im November 2005 kam Li-Lassel schließlich nach Niederösterreich. Der Start in der neuen Heimat fiel ihr leichter, als man vielleicht erwarten würde. „Ich hatte nie Probleme“, erzählt sie. Österreich habe sie schnell schätzen gelernt: die Natur, das Land – und vor allem die Menschen.

Tradition wird zum Unternehmen

Beruflich blieb eine Verbindung zu ihrer Herkunft bestehen. Li-Lassel arbeitete zunächst in China und später auch in Österreich im Bereich der Traditionellen Chinesischen Massage. Besonders intensiv setzte sie sich damit auseinander, als ihr Mann an Krebs erkrankte. Sie wollte ihr vorhandenes Wissen vertiefen, bildete sich weiter und spezialisierte sich zunehmend. Und so wurde daraus ihr eigenes Unternehmen. „Es hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht“, erzählt Li-Lassel. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht Tuina An Mo. Daneben reicht das Angebot von Reflexzonenbehandlungen über Gua Sha bis zu verschiedenen Entspannungsmassagen. Was sie nach all den Jahren daran noch immer besonders reizt, beantwortet Li-Lassel ohne lange nachzudenken: „Die Zufriedenheit meiner Kunden. Das Gefühl, mit den eigenen Händen etwas bewirken zu können.“

Menschen, die nach Österreich kommen und hier Fuß fassen wollen, gibt Li-Lassel drei Dinge mit auf den Weg: Integration, Ausbildung und Kommunikation. Und ihre Pläne? „Eine Erweiterung des Unternehmens ist jedenfalls eine Möglichkeit.“

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