Berufsorientierung in der NÖMS Ottenschlag

Mario Müller-Kaas von der Bezirksstelle Zwettl informierte beim Elternabend der NÖMS Ottenschlag über Berufsorientierung und Bildungswege nach der Pflichtschule. Im Mittelpunkt standen insbesondere die vielfältigen Möglichkeiten der Lehrausbildung sowie konkrete Unterstützungsangebote für die Berufswahl von Jugendlichen. Dabei wurde aufgezeigt, dass die Lehre mit mehr als 200 Berufsbildern vielfältige Perspektiven und praxisnahe Karrierechancen bietet. Auch Themen wie Schnuppermöglichkeiten, digitale Orientierungstools und der Weg zur passenden Lehrstelle wurden praxisnah erläutert. Ziel war es, Eltern als wichtige Begleiter im Berufsfindungsprozess ihrer Kinder zu stärken und ihnen Orientierung zu geben. Die positive Zusammenarbeit mit der Schule und den engagierten Vertreterinnen vor Ort unterstreicht die Bedeutung einer frühzeitigen Berufsorientierung.

© NÖMS Ottenschlag V.l.: Silvia Scheibelberger, Christine Dornhackl, Dagmar Stummer, Monika Tiefenbacher (Klassenelternvertreterinnen der 3. Klassen), Mario Müller-Kaas, Maria Eckl (BBO-Koordination, Organisatorin), Miriam Sommer, Gerda Weidenauer (Klassenvorständinnen).