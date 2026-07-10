Besichtigung BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH

Mit dem Branchentreff des Landesgremiums des Elektro- und Einrichtungsfachhandels bei der BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH wurde ein besonders wertvoller Rahmen für fachlichen Austausch, aktuelle Informationen und eindrucksvolle Einblicke in ein erfolgreiches Unternehmen der Branche geschaffen. Die Vorstellung der BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH bot den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen umfassenden Einblick in die Unternehmensstruktur, die Markenwelt sowie die hohe Bedeutung von Qualität, Innovationskraft und Kundennähe.

Im Mittelpunkt standen neben dem persönlichen Austausch vor allem die Einblicke in die Stilarena, den Schauraum aller BSH-Marken Siemens, Bosch, Neff und Gaggenau. Dabei wurde eindrucksvoll sichtbar, wie moderne Produktwelten, fachliche Kompetenz und gelebte Kundennähe in der Praxis erfolgreich zusammenwirken.

Obmann Gerhard Schabschneider unterstrich, dass der Besuch bei BSH eindrucksvoll zeigte, welche Bedeutung leistungsstarke und innovative Unternehmen für die Branche haben. Die Einblicke vor Ort machten deutlich, wie Qualität, Innovationskraft und Kundennähe in einem erfolgreichen Unternehmen der Branche gelebt und konsequent weiterentwickelt werden.



