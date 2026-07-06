Besichtigung des Paket- und Logistikzentrums Hagenbrunn

Die vom Landesgremium des Baustoff-, Eisen- und Holzhandels sowie vom Landesgremium des Elektro- und Einrichtungsfachhandels organisierte Besichtigung des Paket- und Logistikzentrums der Österreichischen Post AG in Hagenbrunn bot spannende Einblicke in moderne Logistikabläufe.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten vor Ort einen interessanten Eindruck davon, wie Pakete effizient sortiert, weitergeleitet und für die Zustellung vorbereitet werden. Zum Abschluss blieb noch ausreichend Zeit für einen gemeinsamen Austausch und gute Gespräche.

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