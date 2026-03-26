Besondere Kleider für besondere Momente

Isabella Cech eröffnete in der Schmidgasse 7 in Krems ihr Atelier für hochwertige, handgefertigte Mädchenkleider für Taufe, Erstkommunion, Geburtstagsfeier und andere besondere Momente im Leben.

Mit großer Leidenschaft für präzises Handwerk, liebevolle Details und qualitativ ausgewählte Materialien setzt die leidenschaftliche Schneiderin neue Maßstäbe im Bereich individueller Kindermode. Sonja Hockauf-Bartaschek gratulierte in Vertretung des Bezirksstellenobmannes zur Eröffnung des Wohlfühl-Ateliers im Herzen von Krems.

www.isabellacechdesign.com