BESSER WIRTSCHAFTEN – Social Media für KMU

Unter dem Titel „Social Media für KMU“ fand ein weiterer Workshop im Rahmen der Wirtschaftskammer-Veranstaltungsreihe „BESSER WIRTSCHAFTEN“ statt.

Zahlreiche interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer nutzten die Gelegenheit, sich praxisnahe Empfehlungen und Methoden zur effektiven Nutzung sozialer Medien zu sichern.

Im Zentrum standen konkrete Strategien, wie kleine Betriebe mit möglichst geringem Zeitaufwand eine starke und authentische Online-Präsenz aufbauen können. Der Workshopleiter Michael Ehrengruber brachte wertvolle Einblicke, welche Social-Media-Plattformen für KMU sinnvoll sind, wie zielgruppenorientierte Inhalte entstehen und wie regelmäßige Beiträge organisiert werden können, ohne den Arbeitsalltag zu überfrachten.

Die Rückmeldungen der Teilnehmenden waren durchwegs positiv: Besonders geschätzt wurden die klaren Beispiele aus der Praxis sowie die direkt umsetzbaren Schritte zur Stärkung der eigenen Sichtbarkeit im Internet.

Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger zeigte sich erfreut über das rege Interesse: „Digitale Kommunikation wird für Betriebe immer wichtiger. Mit diesem Workshop unterstützen wir unsere Mitglieder dabei, ihre Zielgruppen wirksam zu erreichen – und das mit realistischen Zeit- und Ressourcenaufwand.“

© WKNÖ V.l.: Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer, Bezirksstellenobfrau Karin Rosenberger, Workshopleiter Michael Ehrengruber, Peter Brandstetter (Haus der Digitalisierung /DIHOST)





